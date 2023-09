https://fr.sputniknews.africa/20230912/travailler-pour-son-peuple-signifie-aller-contre-linteret-des-occidentaux-selon-nathalie-yamb-1062066597.html

"Travailler pour son peuple signifie aller contre l'intérêt des Occidentaux", selon Nathalie Yamb

"Travailler pour son peuple signifie aller contre l'intérêt des Occidentaux", selon Nathalie Yamb

L'Occident ne soutient les dirigeants d'autres pays que lorsqu'ils travaillent pour ses intérêts, a indiqué à Sputnik Afrique la militante panafricaniste... 12.09.2023

Tout dirigeant qui décide d’améliorer les conditions de vie de son peuple est considéré par l’Occident comme sapant les intérêts de ce dernier, a déclaré à Sputnik Afrique la militante panafricaniste Nathalie Yamb.Selon la panafricaniste, quand l'Occident célèbre un Africain, il faut savoir qu'il travaille pour eux et qu'il ne travaille pas pour les autres Africains.Un soutien éphémèreMme Yamb estime que le soutien des Occidentaux est volatile. Pour soutenir son propos, elle cite le cas de la chute récente de l’ex-Président gabonais Ali Bongo, qui n’étant plus "un pion sûr" des Occidentaux, a été lâché par ses maîtres.Selon elle, il s’agit d’un "valet d'un système qu'on a utilisé, qui s'est affaibli, qui n'est plus d'aucune utilité et que ses propres créateurs sacrifient comme un va-nu-pieds sur l'échiquier pour pouvoir rester dans le jeu".La loyauté, pour Mme Yamb, c’est lorsque le Président syrien Bachar al-Assad, bien que malmené par l'Occident, a continué d'être soutenu par ses alliés avec lesquels il a une relation qui est mutuellement bénéfique.Flambée de violences après le retrait des FrançaisLorsque la France est chassée par un pays africain, il y a une "fâcheuse tendance à avoir une démultiplication des violences et des attaques terroristes", précise Mme Yamb.Redoubler d’effortsLa fin de la présence française est ainsi souvent associée à des périodes difficiles à traverser, raison pour laquelle les Nigériens feraient mieux d’accepter l’aide de leurs alliés dans la sous-région:"Beaucoup de gens pensent qu’il suffit de chasser la France et tout va aller bien. Non, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Il y a une longue période d'efforts, il y a une longue période de violence aussi qui est à anticiper. Mais c'est un processus et l'essentiel, c'est vraiment de s'engager dans la bonne direction et d'avoir le soutien du peuple, le soutien de tous, pour encaisser l'impact et puis pour commencer à distribuer les coups et à construire quelque chose de viable sur la durée", a-t-elle conclu.

