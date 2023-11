Ce que la Palestine attend des États-Unis dans le conflit à Gaza

https://fr.sputniknews.africa/20231110/ce-que-la-palestine-attend-des-etats-unis-dans-le-conflit-a-gaza-1063444945.html

Tout en estimant que le Congrès des États-Unis continue d'encourager Tel Aviv à poursuivre les hostilités à Gaza, l'ambassadeur palestinien à l'Onu a exprimé... 10.11.2023, Sputnik Afrique

La Palestine espère que les États-Unis donneront des directives à Israël pour l’arrêt des hostilités dans la bande de Gaza. La position de membres du Congrès témoigne toutefois du contraire, a déclaré à Sputnik Riyad Mansour, représentant permanent de la Palestine à l’Onu.Selon les lois de la logique, la partie qui veut l'arrêt des hostilités n'accorde pas à l'autre des instruments pour les poursuivre, a ajouté le diplomate.Besoin d'aide humanitaireLa Palestine cherche en outre à faire en sorte que Washington respecte la résolution de l'Assemblée générale de l'Onu sur l'aide humanitaire à Gaza, adoptée fin octobre. Mais les États-Unis refusent d'œuvrer pour la mettre en œuvre en substance, a encore indiqué le responsable.La résolution appelle notamment à une "trêve humanitaire immédiate", à ce que toutes les parties respectent le droit international et à une aide continue et sans entrave. Présenté par la Jordanie, ce projet de résolution a reçu 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions. Israël l'a rejeté catégoriquement, la Palestine l'a salué.À la défense de GuterresRiyad Mansour a en outre pris la défense du secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres, critiqué par certains pour sa position sur le conflit israélo-palestinien. Pour le diplomate, ces attaques sont "insensées" et ceux qui critiquent M. Guterres et exigent sa démission ne sont pas dans le réel.Le secrétaire général a condamné les attaques du Hamas commises en Israël le 7 octobre. Dans le même temps, il a déclaré que ces attaques "ne se sont pas produites en dehors de tout contexte" car le peuple palestinien "subit depuis 56 ans une occupation étouffante". Il s'est dit préoccupé par les violations du droit humanitaire dans la bande de Gaza. En réponse, l'ambassadeur israélien à l'Onu l'a accusé de justification du terrorisme.

