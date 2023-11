https://fr.sputniknews.africa/20231109/les-pertes-civiles-en-palestine-ont-depasse-celles-du-conflit-ukrainien-selon-ramallah-1063429231.html

Les pertes civiles en Palestine ont dépassé celles du conflit ukrainien, selon Ramallah

Les pertes civiles en Palestine ont dépassé celles du conflit ukrainien, selon Ramallah

Selon le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, le nombre de civils morts en Palestine durant le mois dernier a dépassé celui du conflit en Ukraine... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T11:37+0100

2023-11-09T11:37+0100

2023-11-09T12:35+0100

palestine

ukraine

hamas

israël

conflit israélo-palestinien

paris

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/07/1063377091_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_83f6db2ce13e6fb75003df5d53886702.jpg

Les attaques lancées par Israël contre la bande de Gaza ont déjà fait plus de victimes parmi les civils que le conflit ukrainien, a déclaré le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh.Ce que fait Israël, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre l'ensemble du peuple palestinien, a-t-il encore déclaré en intervenant ce jeudi lors d'une conférence humanitaire sur la bande de Gaza qui se tient à Paris.Une aide est nécessaireLa veille, le ministère de la Santé de Gaza avait annoncé un bilan de 10.569 morts en Palestine, dont 4.324 enfants et 2.823 femmes, avec plus de 26.000 blessés.La conférence a été convoquée à l'initiative d’Emmanuel Macron pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza, rendue quasi impossible par les bombardements incessants d'Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas perpétrée le 7 octobre. Celle-ci a fait plus de 1.400 morts, majoritairement des civils. Israël n'y est pas représenté.Selon les estimations de l'Onu, les besoins d’aide pour la population de Gaza et de Cisjordanie se montent à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023.

palestine

ukraine

israël

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

palestine, ukraine, hamas, israël, conflit israélo-palestinien, paris, international