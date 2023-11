https://fr.sputniknews.africa/20231108/les-etats-unis-cachent-des-donnees-sur-les-armes-pour-israel-selon-un-media-us-1063398496.html

Les États-Unis cachent des données sur les armes pour Israël, selon un média US

Les États-Unis cachent des données sur les armes pour Israël, selon un média US

L'administration Biden est accusée d’avoir dissimulé des données sur les armes fournies à l’État hébreu, selon Intercept. Les interlocuteurs du média US... 08.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-08T08:14+0100

2023-11-08T08:14+0100

2023-11-08T08:14+0100

international

israël

palestine

conflit israélo-palestinien

armes

états-unis

gaza

bande de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/07/1063383470_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_0f645fa2877ad88a9abb2d62082dcb44.jpg

Les États-Unis cachent délibérément des informations détaillées sur le type et la quantité d'armes qui sont transférées à Israël, afin de ne pas associer leur utilisation aux nombreuses victimes civiles de la population de la bande de Gaza. C’est ce que rapporte le média Intercept, citant des sources et des experts interrogés.En outre, l'administration américaine ne souhaite pas publier de données sur les moyens utilisés par l'armée israélienne pour mener des hostilités en milieu urbain, car leur utilisation est très susceptible de causer des victimes civiles, a dit à Intercept, sous couvert d'anonymat, un général à la retraite des Marines ayant une expérience dans la région.Le Pentagone cache également des informations sur les armes spécifiques fournies à Israël, d’après le général.Ainsi, l'argument selon lequel la divulgation d'informations sur les armes transférées pourrait nuire à la sécurité militaire d'Israël n'est qu'une "couverture pour tenter de réduire les informations sur les types d'armes fournies et sur leur utilisation", a souligné William Hartung."Le patron des crimes commis par Israël"Le 7 novembre, le média Hürriyet a rapporté que le chef de la diplomatie turque avait reproché aux États-Unis de créer des problèmes en raison de leur position sur Gaza. Il a noté que la région était "en proie à l'indignation" et que les États-Unis mettaient "tout le monde dans une situation difficile".La présence militaire US dans la régionActuellement, deux porte-avions des États-Unis se trouvent dans la zone du conflit israélo-palestinien. En octobre, le Pentagone a annoncé l’envoi en Méditerranée orientale du porte-avions USS Gerard R. Ford, le plus grand au monde, avec un groupe aéronaval. De plus, toujours courant octobre, l’arrivée de l’USS Dwight D. Eisenhower a été divulguée. Ce porte-avions est accompagné d’un croiseur, de deux destroyers à missiles guidés et de plusieurs escadrons.En un mois, les hostilités ont déjà fait au moins au moins 10.000 morts côté palestinien, dont la plupart sont des civils. Plus de 4.000 enfants ont péri dans la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.

israël

palestine

états-unis

gaza

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, palestine, conflit israélo-palestinien, armes, états-unis, gaza, bande de gaza