Voici ce qui menace de disparition l'animal le plus rapide au monde

Le changement climatique ne ménage pas même l'animal le plus rapide au monde, montre une nouvelle étude. Les guépards se sont avérés en effet particulièrement vulnérables à la hausse des températures, ont constaté des chercheurs de l'Université de Washington dans un article qui vient de paraître dans la revue Biological Sciences.Les journées plus chaudes les obligent en effet à se comporter de manière plus nocturne, les mettant en concurrence accrue avec d'autres prédateurs tels que les lions et les lycaons. Les chercheurs ont étudié les impacts des températures sur l'activité de quatre espèces de grands carnivores africains, à savoir les lions, les léopards, les guépards et les lycaons.À mesure que les températures augmentent, la plupart des espèces deviennent plus nocturnes et moins actives, ont-ils conclu. Le changement était plus prononcé chez les guépards, l’espèce la plus diurne.Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont placé, en 2011, des colliers de suivi GPS haute résolution sur les animaux pour observer l'impact des changements de température sur leur activité.La concurrence s'accroîtIls ont ainsi appris qu'en période de températures plus élevées, les guépards, qui ont tendance à être plus actifs pendant la journée, ont commencé à déplacer leur activité vers des périodes nocturnes. Mais à cette heure-là, leurs chemins croisent celui des lions, qu'ils auraient tendance à éviter dans des situations normales. Or, les lions, les guépards, les léopards et les lycaons occupent la même zone et mangent parfois les mêmes aliments, ce qui crée une concurrence.Les animaux les plus grands, comme les lions, ont tendance à dominer les plus petits. Ceux-ci sont alors blessés voir tués par les plus forts. Si un guépard avec une proie croise un lion, celui-ci le privera de sa nourriture, a expliqué un scientifique à ABC News.Les guépards sont inscrits sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme espèce vulnérable. Ils sont en effet expulsés de leurs habitats par l'Homme. Et c'est la principale raison de leur disparition du guépard, car ils n'ont plus suffisamment de place pour vivre. Or, ce prédateur a besoin de grands espaces pour chasser.

