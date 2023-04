Ce lion a tenté de dépasser un guépard à la course... en vain – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230426/ce-lion-a-tente-de-depasser-un-guepard-a-la-course-en-vain--video-1058865568.html

Les guépards sont les animaux les plus rapides. Mais un lion habitant dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, a pensé pouvoir battre l'un de ces félins en galopant, dans une grande plaine ouverte.Le grand félin inspectait ses terres lorsqu'il a vu le rapide prédateur se promener dans les parages. Pris de rage, le lion s'est précipité vers l'intrus, probablement pour le chasser.Sa dignité intacteCe dernier n'a pas perdu de temps et a plié bagage. Le roi des animaux a tenté de le rattraper et a couru un certain temps après lui. En vain.Sans perdre sa fierté, le lion a fait comme si de rien n'était et a fait semblant de manger quelque chose sur un arbre.La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux de la réserve.

