Invasions de lions: un Kényan sans éducation récompensé pour son invention inédite

Cherchant à protéger le bétail de sa communauté sans nuire aux lions dont la population est en forte baisse, un éleveur kényan a développé un dispositif pour... 27.05.2023, Sputnik Afrique

Le Kenya connaît un conflit de longue date entre l'homme et la faune, les communautés proches du parc national de Nairobi luttant pour éloigner les animaux sauvages qui chassent le bétail, souvent une source essentielle de nourriture et de revenus pour les résidents.Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF) à l’issue du "conflit homme-lion", la population de lions d'Afrique a diminué de 43% au cours des 20 dernières années, et compte seulement environ 20.000 prédateurs.De nombreux lions sont tués pour les empêcher de manger du bétail précieux, ce qui est une préoccupation majeure pour les Maasais du Kenya.Une invention à l’âge de 11 ansRichard Turere, éleveur de 22 ans originaire de cette communauté, avait 11 ans lorsqu'il a inventé les Lion Lights, un système d'éclairage à énergie solaire utilisant des séquences lumineuses pour empêcher le bétail de sa famille d'être la proie des lions errants, rapporte CIO Africa.Suite à cette invention, Richard Turere a été nommé parmi les trois finalistes de la deuxième édition du Prix des jeunes inventeurs, que l'Office européen des brevets (OEB) a créé pour inspirer la prochaine génération d'inventeurs. Le prix récompense les jeunes innovateurs de moins de 30 ans qui ont développé des solutions technologiques pour résoudre des problèmes mondiaux et contribuer à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.Un système qui a intéressé de nombreux paysLe système fonctionne généralement à l'énergie solaire, mais peut également être couplé à l'énergie éolienne lorsque le temps est nuageux ou qu'il y a peu de soleil. Il a attiré l'attention internationale et est utilisé dans plusieurs autres pays, dont la Tanzanie, le Botswana, la Namibie, l'Argentine et l'Inde, où il a contribué à dissuader diverses espèces d'animaux, comme les hyènes, les léopards et les guépards.Il estime que son exemple peut servir de nombreux autres jeunes en Afrique.

