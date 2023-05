https://fr.sputniknews.africa/20230512/kenya-lun-des-plus-vieux-lions-au-monde-tue-par-des-bergers-1059214714.html

Kenya: l'un des plus vieux lions au monde tué par des bergers

Lion mâle âgé de 19 ans, Loonkito a été tué à coups de lance après avoir pénétré dans un enclos à bétail à proximité du parc d'Amboseli, dans le sud du pays, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence kényane de préservation de la nature (Kenya Wildlife Service, KWS), Paul Jinaro.Les lions d'Afrique ont généralement une durée de vie allant de 12 à 18 ans à l'état naturel, selon le groupe de protection sud-africain Cats for Africa.KWS décrivait Loonkito en 2021 comme un "guerrier félin légendaire" ayant défendu son territoire pendant plus d'une décennie.Environ 2.500 lions vivent au Kenya, selon le tout premier recensement national de la faune du pays réalisé en 2021.Attaques de plus en plus fréquentesLes incursions d'animaux sauvages dans des zones habitées ont augmenté ces dernières années dans ce pays d'Afrique de l'Est, à mesure que le développement urbain a réduit leurs zones d'habitat et de migration.En juillet, un lion échappé du parc national de Nairobi avait semé la panique dans un quartier du sud de la capitale. Il avait été endormi par des rangers du parc où ils l'avaient ramené.Le parc est situé à sept kilomètres du centre de Nairobi et il arrivent que des animaux s'échappent et se retrouvent à errer dans cette métropole de plus de quatre millions d'habitants.En décembre 2019, un lion a mutilé à mort un homme juste à l'extérieur du parc, tandis qu'en mars 2016, un autre de ces félins a été abattu après avoir attaqué et blessé un habitant à proximité.

