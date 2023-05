https://fr.sputniknews.africa/20230501/la-population-delephants-reduite-de-95-en-100-ans-en-afrique-selon-le-wwf-1058972650.html

La population d’éléphants réduite de 95% en 100 ans en Afrique, selon le WWF

La population d’éléphants a chuté dramatiquement sur le continent africain aux 19ème et 20ème siècles. Il ne reste qu’environ 415.000 individus (contre 3 à 5... 01.05.2023, Sputnik Afrique

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) tire la sonnette d’alarme: les éléphants, les plus gros animaux terrestres, sont en danger sur le continent africain. Leur population de 3 à 5 millions au début du 20e siècle a fondu à environ 415.000 individus.Les deux espèces, l’éléphant de savane d’Afrique et l’éléphant de forêt d’Afrique, sont respectivement en danger d’extinction et en danger critique d’extinction.Selon le WWF, la perte d’habitat, les conflits hommes-éléphants et le braconnage représentent les trois menaces directes à leur survie.Le braconnage est la menace la plus importante, les pachydermes étant abattus illégalement pour leur viande, leur peau, mais surtout pour leur ivoire.Chaque année, les braconniers en tuent entre 20.000 et 30.000.Les efforts du WWFPour conserver les animaux, le WWF œuvre sur quatre axes majeurs.Le premier consiste à améliorer la gestion et la protection des éléphants en fournissant notamment des équipements et des formations aux équipes de lutte anti-braconnage,Le deuxième axe porte sur la réduction du commerce illégal en surveillant ses tendances.Les deux autres axes se concentrent sur l’atténuation des conflits hommes-éléphants et sur le renforcement des capacités dans les pays de l’aire de répartition.

