La Russie compte sur le marché africain pour exporter ce type de produits

"Si nous parlons des pays hors CEI, alors trois régions sont prioritaires: l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Au sujet de l'Afrique, la priorité va aux pays les plus solvables, et les plus importants en termes de volumes de consommation. Il s'agit de l'Algérie, de l'Égypte et peut-être d'un certain nombre d'autres pays d'Afrique du Nord. Ensuite, nous pourrons nous enfoncer plus profondément dans le continent", a-t-il ainsi déclaré.