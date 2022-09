https://fr.sputniknews.africa/20220906/tunisie-une-organisation-patronale-alerte-sur-une-crise-des-produits-laitiers-1056090789.html

Tunisie: une organisation patronale alerte sur une crise des produits laitiers

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) a alerté sur une crise au sein de la filière laitière dans le pays, où le stock national de... 06.09.2022, Sputnik Afrique

"Face à la contraction rapide du stock national de lait, qui ne représente actuellement que 15 jours de consommation, la présomption d'approvisionnement en lait de l’étranger en devises et à des prix très élevés par rapport aux prix du marché tunisien durant la fin de l’année 2022 deviendra très prévalente si les autorités compétentes ne prennent pas les décisions nécessaires au niveau national", indique un communiqué de la Conect.Selon l’Observatoire National de l'Approvisionnement et des Prix (ONAP), les prix de certains produits agricoles frais à l’instar des pommes de terre, tomates, oignons et piments, pourraient augmenter au cours de la prochaine période coïncidant avec l’intersaison été-automne.Ce même constat a été réitéré par le directeur de l'Institut national de la consommation, Abdelkader Timoumi, qui a affirmé, récemment, que la prochaine période sera marquée par des difficultés d’approvisionnement en raison des problèmes structurels des filières de production (lait et dérivés, volailles, viandes rouges, fruits et légumes).Cette crise intervient dans un contexte inflationniste en Tunisie, où le taux d'inflation annuel s'est accéléré à 8,6% en août dernier, après 8,2%, un mois auparavant, confirmant, ainsi, sa tendance haussière, selon l'Institut Tunisien de la Statistique (INS).

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

