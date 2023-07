https://fr.sputniknews.africa/20230730/cette-gourmandise-russe-a-la-conquete-de-lafrique-1060926892.html

Cette gourmandise russe à la conquête de l'Afrique

Les ventes de glaces russes dans les pays africains ont connu une augmentation de 50% au cours des quatre années précédant et incluant 2022. Les exportations de desserts glacés vers le continent ont ainsi totalisé 600.000 tonnes, selon Dmitri Krasnov, le chef d'Agroexport, centre pour les exportations de produits agricoles au sein du ministère russe de l'Agriculture.Les produits laitiers russes ont récemment commencé à conquérir le marché africain, a-t-il indiqué en s'exprimant lors du forum Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le responsable a également souligné un potentiel considérable pour stimuler les expéditions de lait en poudre, de lactosérum et de pâtes à tartiner vers les pays africains.Des livraisons encore limitéesLa Russie produit chaque année plus de 24 millions de tonnes de lait commercialisable, et les exportations annuelles de produits laitiers du pays dépassent 820.000 tonnes, a expliqué M.Krasnov.Cependant, a-t-il ajouté, les livraisons de ces produits vers l'Afrique sont encore limitées, tant en termes de géographie qu'en termes de gamme.Le Sénégal est le plus grand acheteur de produits laitiers russes en Afrique, lesquels représentent 71% de l'approvisionnement total du continent, selon le chef d'Agroexport.Moscou voit un potentiel pour augmenter ses exportations de produits laitiers vers l'Algérie, qui est classée parmi les plus grands marchés de ce genre, ainsi que vers l'Angola, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Tunisie, selon Dmitri Krasnov.Les principales livraisons de produits de confiserie russes sont destinées aux États d'Afrique du Nord, notamment la Libye, l'Égypte et la Tunisie, a ajouté le responsable. Un potentiel d'élargissement de la coopération est à développer avec le Ghana, le Cameroun, le Kenya, le Nigeria, la Tunisie et l'Afrique du Sud.

