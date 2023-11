https://fr.sputniknews.africa/20231109/la-lutte-contre-les-punaises-de-lit-aurait-coute-la-vie-a-deux-britanniques-en-egypte-1063425833.html

La lutte contre les punaises de lit aurait coûté la vie à deux Britanniques en Égypte

Passant leurs vacances en Égypte, un couple de Britanniques a été mortellement intoxiqué il y a cinq ans pendant que l’effectif de l’hôtel tentait de se... 09.11.2023, Sputnik Afrique

Un couple de Britanniques est décédé après qu'une chambre d'hôtel adjacente a été traitée avec des produits chimiques contre les punaises de lit, dans la station balnéaire d'Hurghada sur la mer Rouge. L'histoire remonte à août 2018, mais la raison du décès n'a été révélée que maintenant, écrit le Guardian.Une enquête a montré que les deux personnes, âgées de 69 ans et de 63 ans, se trouvaient à côté d'une chambre fumigée pour tuer les punaises de lit quelques heures auparavant. Le couple est tombé malade au petit matin et est mort le lendemain. Selon leur fille, ils étaient en bonne santé pour leur âge. Ils passaient des vacances avec elle, leurs trois petits-enfants et des amis.Leur petite-fille s'en tireUne petite-fille, alors âgée de 12 ans, dormait sur un lit dans la chambre de ses grands-parents, qui, selon elle, dégageait une "odeur de levure". À 1 heure du matin, elle s'est sentie mal et a été accompagnée jusqu'à la chambre de sa mère à l'étage supérieur. Au petit matin, ses grands-parents ont été frappés par un malaise.Le mari est mort sur le sol de la chambre d'hôtel et sa femme a été emmenée dans une clinique de l'hôtel puis à l'hôpital, mais est décédée dans l'après-midi.Une lutte transnationaleL'invasion des punaises de lit concerne désormais non seulement la France, mais aussi d’autres régions. Face à ce fléau, l'Algérie a annoncé la prise des mesures pour lutter contre la pénétration de ces nuisibles dans le pays. Au Maroc, le premier cas d'"importation" de punaises de lit de France, le dispositif de vigilance sanitaire a été renforcé dans le port de Tanger la semaine dernière après la suspicion de présence de punaises de lit à bord d’un bateau en provenance de Marseille.En France, le gouvernement prévoit 5 millions d’euros pour lutter contre les parasites et aider les familles précaires qui en sont victimes. Une mesure qui intervient à l’approche des Jeux Olympiques, lesquels auront lieu à Paris à l’été 2024.

