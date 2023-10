https://fr.sputniknews.africa/20231006/punaises-de-lit-lalgerie-prend-des-mesures-sanitaires-preventives-1062586344.html

Punaises de lit: l’Algérie prend des mesures sanitaires préventives

Après avoir rassuré la population sur la présence des punaises de lit en Algérie, le ministère local de la Santé a annoncé la prise des mesures visant à lutter... 06.10.2023, Sputnik Afrique

Face à une éventuelle menace de la propagation des punaises de lit, qui ont envahi la France ces dernières semaines, l’Algérie a pris un ensemble de mesures pour éviter leur importation dans le pays.Plus concrètement, le ministère algérien de la Santé a annoncé le 5 octobre dans un communiqué, paru sur sa page Facebook*, le renforcement des mesures sanitaires aux points de passage frontaliers.Le ministère algérien de la Santé a ainsi publié un mémorandum, en coordination avec diverses autorités compétentes, contenant ces mesures préventives.Cela concerne l’ensemble des points d’entrées. D’après le texte, les procédures comprennent ainsi "la surveillance sanitaire des avions, des navires et des moyens de transport terrestre, et leur désinfection en cas de menace constatée par les employés des centres de contrôle sanitaire aux frontières".Le renforcement de la surveillance épidémiologique, le maintien et le contrôle régulier de la propreté des aéroports et des ports, ainsi que le contrôle de la désinfection des bagages et marchandises susceptibles de contenir des parasites concernés sont prévus.Pas de paniqueRécemment, le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saïhi, avait tenu à rassurer la population sur la présence des punaises de lit dans le pays.Il avait fait savoir qu’aucune confirmation de la détection de ces insectes en Algérie n’avait été trouvée. D’après lui, les autorités locales de santé étaient prêtes à faire face à toute urgence liée à ce problème et il n’y avait pas de raison de paniquer à ce stade.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

