"Dévoré vivant" par des insectes en prison? La mort d’un Afro-Américain fait scandale

Un détenu a été retrouvé mort dans une cellule insalubre de la prison du comté de Fulton à Atlanta, il serait décédé à cause de nombreuses piqûres d'insectes, relate The Washington Post.Le décès de Lashawn Thompson, 35 ans, a été constaté en septembre 2022, mais les médias américains n’ont parlé des faits que récemment.Le corps du détenu a été découvert par un employé qui a dû porter une combinaison de sécurité afin d’accéder à la cellule où Thompson était détenu depuis environ trois mois.Placé en prison pour délit de violences légères, Thompson était en attente de transfert dans une prison de l'Alabama, précise The Washington Post.Des images horribles semblables à un cas historique d’injustice racialeSelon The Washington Post, Brad McCrae, le frère de M.Thompson, a précisé que la famille endeuillée était encore secouée par les conditions détaillées dans le rapport et les photos montrant l’étendue de l’infestation sur le corps.Pour lui, les photos de son frère rappellent des images d’un moment marquant de l’histoire de l’injustice raciale en Amérique.Le bureau du shérif du comté de Fulton, qui gère la prison, a annoncé à une chaîne de télévision le 13 avril avoir ouvert une enquête sur les circonstances du décès.

