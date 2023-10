https://fr.sputniknews.africa/20231007/punaises-de-lit-sept-etablissements-scolaires-fermes-en-france-1062598475.html

Punaises de lit: sept établissements scolaires fermés en France

Punaises de lit: sept établissements scolaires fermés en France

Sept établissements scolaires en France sont fermés à cause de la présence de punaises de lit et une dizaine d'autres sont concernés, a annoncé vendredi soir... 07.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-07T08:41+0200

2023-10-07T08:41+0200

2023-10-07T08:41+0200

france

punaises

établissements d’enseignement

école

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/06/1062587179_0:40:800:490_1920x0_80_0_0_d22ac611c0e33f3ad366a2fb59f4bf49.jpg

"Il y a un peu plus d'une quinzaine, je crois 17, établissements dans lesquels on a détecté, à divers niveaux, des punaises de lit, et on a sept établissements qui sont fermés, à l'heure à laquelle je vous parle, pour cette raison", a-t-il déclaré dans l'émission "C à vous" sur France 5.Plus tôt dans la journée, le ministère de l'Éducation nationale avait fait état, dans une communication transmise à l'AFP, de cinq établissements fermés scolarisant au total 1.500 élèves (dans le Vaucluse, en Saône-et-Loire, dans les Vosges etc.).Une liste d'entreprises "agréées et reconnues" a été élaborée en lien avec le ministère de la Santé et les agences régionales de Santé "pour que les chefs d'établissements puissent avoir les contacts et qu'ils puissent les faire intervenir très rapidement", a-t-il ajouté.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, punaises, établissements d’enseignement, école