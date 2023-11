https://fr.sputniknews.africa/20231108/philosophe-camerounais-les-conflits-en-afrique-sont-toujours-lies-aux-ressources-naturelles-1063416638.html

Philosophe camerounais: les conflits en Afrique sont toujours liés aux ressources naturelles

La Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit s’est tenue récemment. Pour Sputnik Afrique... 08.11.2023, Sputnik Afrique

"L'un des plus grands problèmes en Afrique, c'est justement cette exploitation désordonnée, incontrôlée. C'est fait en dehors de tout contrôle institutionnel, de tout contrôle des États de ses minerais, de ses gisements. Il faut savoir que quand vous identifiez un conflit armé en Afrique, sachez que c'est toujours lié à un gisement de minerais. C'est toujours lié aux ressources naturelles", déclare Yamb Ntimba, économiste, écrivain et philosophe camerounais.L'exploitation désordonnée des gisements contrôlés par des groupes terroristes cause d'énormes dégâts à la nature. A leur tour, les problèmes environnementaux engendrent des problèmes sociaux, selon l’expert: les sécheresses, les mauvaises récoltes créent un grand nombre de personnes démunies qui sont recrutées par les terroristes.Retrouvez également dans cette émission:-Florian Philippot, président du parti politique français Les Patriotes, sur la récente interview du chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny.- Daniel Waktole, président de l’Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques, sur l’exposition "Russie" à Moscou et sur les perspectives pour les entreprises russes en Ethiopie.- Paul Daumont, cycliste burkinabé, vainqueur du Tour international du Faso 2023Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- L’Afrique du Sud propose un plan pour régler le conflit israélo-palestinien.- La Russie et le Burkina Faso conviennent de renforcer leurs liens en matière de Défense.- l’Egypte qui entre dans le top 5 des pays plébiscités par les touristes russes.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

