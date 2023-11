https://fr.sputniknews.africa/20231108/louganda-remplacerait-le-kenya-par-la-tanzanie-pour-ses-importations-de-petrole-1063408610.html

L'Ouganda remplacerait le Kenya par la Tanzanie pour ses importations de pétrole

L'Ouganda remplacerait le Kenya par la Tanzanie pour ses importations de pétrole

L’Ouganda prend des mesures censées réduire à zéro sa dépendance au Kenya en matière d’approvisionnement en pétrole. Le gouvernement ougandais entend entre... 08.11.2023, Sputnik Afrique

international

ouganda

tanzanie

kenya

importations de pétrole

économie

énergie

port

mombasa

dar es salaam

Les autorités ougandaises ont désigné le port tanzanien de Dar es Salam comme point principal de transit de pétrole importé des pays du Golfe, renonçant ainsi à utiliser le port kényan de Mombasa, a annoncé la ministre de l’Énergie ougandaise Ruth Nankabirwa sur son compte officiel suite à son entrevue avec la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan.En effet, la distance entre Dar es Salam et les champs pétrolifères ougandais est plus courte que celle jusqu’au port de Mombasa, ce qui devrait mener à une baisse des prix de carburants en Ouganda.Cette décision ferait partie de la stratégie ougandaise visant à "mettre fin à un système qui s'approvisionne en produits pétroliers via le Kenya voisin", annoncée début novembre par la ministre ougandaise de l'Énergie, Ruth Nankabirwa. Pour garantir la sécurité de l'approvisionnement , Vitol Bahreïn et l'Ouganda national oil company (ONUC) établiront des "stocks tampons" en Ouganda et en Tanzanie, a indiqué Mme Nankabirwa citée par les médias.La décision ougandaise de renoncer au port de Mombasa pourrait faire perdre au Kenya jusqu'à 100 millions de dollars chaque année. Environ 40% du carburant importé par le Kenya est réexporté, principalement via l'Ouganda, vers la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, selon les médias.Le gouvernement du pays a en outre transmis les droits exclusifs de fourniture des produits pétroliers au négociant international Vitol Bahreïn qui devrait envisager des investissements dans le secteur pétrolier ougandais.Dépendance des sociétés kényanesSelon la ministre, depuis les décennies, l’Ouganda n’était pas autonome dans ses décisions en matière d’approvisionnement en produits pétroliers; il dépendait des intermédiaires kényans.Des entreprises affiliées au Kenya importaient le pétrole en leur nom via le port kényan de Mombasa pour les livrer ensuite aux sociétés ougandaises. Ce système, qui représentait 90% des importations de carburant du pays, l'expose à des ruptures d'approvisionnement et affecte les prix au détail, a déclaré la ministre de l'Énergie.

