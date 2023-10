https://fr.sputniknews.africa/20231027/petrole-ce-projet-est-africain-beneficiera-dun-investissement-de-15-md-de-dollars-1063120262.html

Pétrole: ce projet est-africain bénéficiera d’un investissement de 1,5 Md de dollars

L'oléoduc d'Afrique de l'Est reliant l'Ouganda à la Tanzanie verra une entreprise chinoise investir 1,5 milliard de dollars. Le pipeline en construction... 27.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-27T15:32+0200

2023-10-27T15:32+0200

2023-10-27T15:34+0200

La compagnie chinoise China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) pourrait investir 1,5 milliard de dollars dans la construction de l'oléoduc d'Afrique de l'Est au premier trimestre 2024, a indiqué la secrétaire permanente du ministère de l'Énergie, Irene Bateebe, citée par Bloomberg.La part des investissements étrangers dans le projet, d'un coût total de 5 milliards de dollars, sera de 70%. Les détails du financement doivent être définis ce mois-ci.Un pipeline opérationnel en 2025L'oléoduc d'exportation de pétrole brut d'Afrique de l'Est, long de 1.443 kilomètres, relie les champs pétrolifères de l'Ouganda au port tanzanien de Tanga. S'il est achevé, le pipeline devrait être le plus long pipeline de pétrole brut chauffé au monde. Il devra transporter 216.000 barils de pétrole par jours depuis les champs ougandais pour l'exportation. La production devrait démarrer en 2025.TotalEnergies dirige le développement du projet avec une participation à hauteur de 62%, tandis qu'Uganda National Oil Co. et Tanzanie Petroleum Development Corp. détiennent 15% chacune, le reste étant détenu par Cnooc Ltd.China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) est une compagnie d'assurance d'État chargée de promouvoir les exportations chinoises de marchandises, de technologies et de services, en particulier les biens d'équipement de haute technologie et à forte valeur ajoutée. Elle constitue un élément de l'initiative "Ceinture et Route".

