https://fr.sputniknews.africa/20230728/la-russie-envisage-la-construction-dun-oleoduc-dans-ce-pays-subsaharien-1060853222.html

La Russie envisage la construction d’un oléoduc dans ce pays subsaharien

La Russie envisage la construction d’un oléoduc dans ce pays subsaharien

Moscou et la République du Congo envisagent la signature d’un mémorandum sur la construction d’un oléoduc dans ce pays africain, selon le ministre russe de... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T09:51+0200

2023-07-28T09:51+0200

2023-07-28T09:51+0200

sommet russie-afrique 2023

afrique subsaharienne

république du congo

russie

oléoduc

construction

mémorandum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103366/62/1033666279_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_0a57a76d116f2ca218b926870152f138.jpg

Le ministre russe de l’Énergie Nikolaï Choulguinov a commenté en marge du Sommet Russie-Afrique les projets de construction d’un oléoduc en République du Congo, lesquels avaient été révélés par l’ambassadeur russe dans ce pays.Un projet envisagé depuis 2022L’ambassadeur russe à Brazzaville Guéorgui Tchepik avait précédemment déclaré qu’en septembre 2022 une commission intergouvernementale avait statué sur la nécessité de signer un accord. Celui-ci porte sur la construction d’un pipeline reliant les deux villes principales du pays, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville.Le diplomate avait précisé que pour réaliser le projet la création d’une société et la signature d’un accord de concession étaient prévues.La société russe Zngs-Prometey, qui a déjà construit 8.500 kilomètres de pipelines depuis 1958, serait intéressée par le projet.Le deuxième Sommet Russie-Afrique se déroule les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Il a comme devise "Pour la paix, la sécurité et le développement".

afrique subsaharienne

république du congo

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république du congo, russie, oléoduc, construction, mémorandum