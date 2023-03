https://fr.sputniknews.africa/20230317/le-congo-envisage-de-construire-un-oleoduc-avec-laide-de-la-russie-1058226570.html

Le Congo envisage de construire un oléoduc avec l’aide de la Russie

Un projet d'oléoduc compte relier Pointe-Noire et Brazzaville, les deux plus grandes villes congolaises. Un accord qui prévoit l'implication des spécialistes...

2023-03-17T16:01+0100

La Russie et la République du Congo envisagent de signer dans les prochains mois un accord sur la construction d'un oléoduc pour fournir des produits pétroliers à ce pays africain, a déclaré Gueorgui Tchepik, ambassadeur de Russie en République du Congo. Une société russe sera impliquée dans le projet, a-t-il précisé.Selon l’ambassadeur russe, les parties vont parvenir au niveau d'un accord intergouvernemental avant le sommet Russie-Afrique, qui se tiendra en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. M.Tchepik a par ailleurs précisé que l'oléoduc relierait les plus grandes villes du pays africain, Pointe-Noire et la capitale Brazzaville. Du côté russe, la compagnie ZNGS Prométhée a manifesté son intérêt pour le projet, a ajouté l’ambassadeur.

