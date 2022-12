https://fr.sputniknews.africa/20221226/metaux-et-petrole-russes-trouvent-des-debouches-hors-de-loccident-1057391665.html

Métaux et pétrole russes trouvent des débouchés hors de l’Occident

Métaux et pétrole russes trouvent des débouchés hors de l’Occident

Les sanctions ont poussé la Russie a modifié ses schémas logistiques et les destinataires de ses exportations, selon des officiels russes. Cela concerne... 26.12.2022, Sputnik Afrique

Les entreprises de deux secteurs économiques se voient obligées de réorienter leurs exportations du fait des sanctions imposées à la Russie.Le vice-Premier ministre et ministre de l’Industrie Denis Mantourov a évoqué les nouveaux clients des entreprises sidérurgiques russes lors d’une réunion du Premier ministre Mikhaïl Michoustine avec ses adjoints.Le pétrole écoulé trouve lui aussi sa voieLa situation est similaire pour les entreprises pétrolières russes qui réorientent leurs exportations vers les pays des mêmes régions, selon le vice-Premier ministre Alexandre Novak.Le pétrole russe reste demandé en EuropeNéanmoins, le pétrole russe continue d’être demandé en Europe et s’écoule toujours vers des pays européens via l’Ukraine. L’opérateur russe Transneft ne prévoit pas de restreindre ses activités, selon le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine."Le président de Transneft a déclaré qu’en 2023 le volume de pétrole pompé par le conduit sud de l’oléoduc Droujba vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque resterait au niveau de cette année", a-t-il déclaré, samedi 24 décembre, à Sputnik.

