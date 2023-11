https://fr.sputniknews.africa/20231108/le-nigeria-sur-gaza-il-pour-il-menera-tout-le-monde-a-ne-plus-avoir-dyeux-du-tout-1063418383.html

Le Nigéria sur Gaza: "‘œil pour œil’ mènera tout le monde à ne plus avoir d'yeux du tout"

Le Nigéria sur Gaza: "‘œil pour œil’ mènera tout le monde à ne plus avoir d'yeux du tout"

Le Sénat nigérian a exhorté le gouvernement à coopérer avec d'autres pays pour garantir, de toute urgence, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon... 08.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-08T17:18+0100

2023-11-08T17:18+0100

2023-11-08T17:18+0100

afrique subsaharienne

nigeria

israël

gaza

hamas

résolution

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/06/1063357078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e907d65e62b6d5379b3d0c7b5c2507.jpg

Le Sénat, chambre haute du parlement nigérian, a adopté la proposition appelant à faire taire les armes immédiatement au Proche-Orient, écrit Premium Times.Votée le 7 novembre, la résolution exhorte le Nigeria à collaborer avec d’autres pays pour garantir ce cessez-le-feu. L’auteur de la proposition, le sénateur Mohammed Aliero, lors de sa présentation, a demandé au Sénat d'encourager le gouvernement à soutenir la formule à deux États comme solution définitive à la crise israélo-palestinienne.Suite à son adoption, la résolution sera envoyée au Président du pays, Bola Tinubu.La position nigérianeLe 8 octobre, dès le début de la réponse militaire israélienne à l’attaque du Hamas de la veille, le Nigeria a exprimé sa préoccupation en appelant à la cessation de tous les combats et à une désescalade.Le 28 octobre, le Nigeria s'est joint à 119 autres pays lors de l'Assemblée générale des Nations unies pour voter en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. La résolution a été introduite par un groupe de pays arabes, Jordanie en tête.Cette semaine, Abuja a annulé à la dernière minute la venue du Premier ministre tchèque, Petr Fiala. À l’origine, le soutien porté par Prague à Israël, ont indiqué des sources diplomatiques à l’agence de presse tchèque ČTK.Réponse militaire israélienneL’armée israélienne frappe la bande de Gaza depuis le 7 octobre, suite à une attaque meurtrière du Hamas sur les territoires du sud d’Israël. Fin octobre, Tsahal a entamé une opération terrestre dans l’enclave.Depuis le début du conflit, plus de 10.000 Palestiniens ont été tués. Côté israélien, plus de 1.400 personnes, des civils essentiellement, ont péri et plus de 200 personnes ont été prises en otage.

afrique subsaharienne

nigeria

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, israël, gaza, hamas, résolution, onu