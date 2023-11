https://fr.sputniknews.africa/20231107/le-nigeria-annule-la-visite-du-premier-ministre-tcheque-sa-position-envers-israel-serait-en-cause-1063378050.html

Le Nigeria annule la visite du Premier ministre tchèque, sa position envers Israël serait en cause

Les autorités nigérianes ont annulé à la dernière minute le passage du Premier ministre tchèque Petr Fiala, en pleine tournée africaine. La décision serait... 07.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-07T09:35+0100

2023-11-07T09:35+0100

2023-11-07T09:39+0100

Le programme africain du Premier ministre tchèque Petr Fiala subit des changements: il ne se rendra finalement pas au Nigeria, car sa visite a été annulée à la dernière minute par les autorités nigérianes.Abuja a dit ne pas être en mesure de proposer un accueil et un programme conformes aux attentes, a expliqué le 6 novembre le porte-parole du gouvernement tchèque Vaclav Smolka relayé par la Radio Prague International. À ce moment, la délégation tchèque se trouvait au Kenya et le Nigeria devait être la prochaine destination.Les raisonsCette décision pourrait être liée au soutien tchèque à Israël à l’Onu, ont indiqué des sources diplomatiques à l’agence de presse tchèque ČTK.Dès le 7 octobre, le jour de l’attaque du Hamas des territoires du sud d’Israël, la République tchèque a pleinement soutenu l’État hébreu et son droit à l’autodéfense. Le Président tchèque Petr Pavel a déclaré le 9 octobre que le seul moyen de régler le problème est de se mettre à la table des négociations.Quant au Nigeria, le chef de la diplomatie du pays, Yusuf M. Tuggar, a exprimé le 8 octobre sa préoccupation en appelant à la cessation de tous les combats et à une désescalade.Tournée africaineÀ la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires, Petr Fiala est parti le 3 novembre pour l'Afrique. Cinq pays ont été inclus dans son agenda: l’Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire.Avec sa visite au Nigeria annulée, le chef du gouvernement tchèque va donc rester plus longtemps au Kenya. Ce 7 novembre, à Nairobi, il sera reçu par le Président William Ruto et le ministre de la Défense kényan, Aden Duale.

