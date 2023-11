https://fr.sputniknews.africa/20231107/les-meilleurs-pays-dafrique-en-matiere-de-solde-budgetaire-global-1063393881.html

Les meilleurs pays d’Afrique en matière de solde budgétaire global

Le Soudan du Sud, le Tchad et la Libye forment le podium des pays africains qui présentent des budgets excédentaires en 2023, a révélé le Fonds monétaire... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Le Soudan du Sud, avec un excédent budgétaire de 8,4% du PIB, se trouve en haut de la liste des pays africains qui ont des budgets excédentaires en 2023, apprend-on du rapport Fiscal Monitor réalisé par le Fonds monétaire international (FMI).Il y est suivi du Tchad (8,3%) et de la Libye (6,1%).Ces États avaient déjà des surplus en 2022.Deux autres pays du continent ont également un solde budgétaire supérieur à 2%, ce qui a permis au FMI de les positionner dans la zone verte: la République du Congo (avec 4,1%) et la Guinée équatoriale (3,8%).Le Lesotho ainsi que Sao Tomé-et-Principe ont aussi des budgets excédentaires, mais se trouvent dans la zone jaune, qui comprend les pays avec un solde budgétaire global compris entre 0% et 2%.Par comparaison, le solde budgétaire global de l’Afrique du Nord a été négatif (–5,1%) en 2023, tout comme celui de l’Afrique subsaharienne (-4,2%).Voici le top-10 des pays d’Afrique affichant le solde budgétaire global le plus élevé:Un indicateur essentiel de la gestion des finances publiquesLe rapport Fiscal Monitor réalisé par le FMI deux fois par an évalue plusieurs indicateurs, le solde budgétaire global étant le plus commun.Il représente la différence entre le total des recettes (dons inclus) et le total des dépenses. Ce taux est exprimé en pourcentage du PIB et peut être excédentaire ou déficitaire. Dans le premier cas, le gouvernement encaisse davantage qu’il ne dépense. À l’inverse, quand les dépenses sont supérieures aux recettes on parle d’un déficit.

