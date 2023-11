https://fr.sputniknews.africa/20231107/le-convoi-de-mahmoud-abbas-attaque-un-mort-selon-les-medias-1063391480.html

Le convoi d'Abbas attaqué? Une vidéo circule en ligne

Le convoi du Président palestinien Mahmoud Abbas aurait été attaqué et un agent de sécurité tué, relate le média turc Yeni Safak. Toutefois, un correspondant... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Le convoi du Président palestinien Mahmoud Abbas a été attaqué ce 7 novembre, un agent de sécurité a été tué, a annoncé le média turc Yeni Safak. Une vidéo qui montrerait le moment de l'attaque circule sur les réseaux sociaux.Toutefois, un membre de l'administration du Président palestinien a démenti ces informations auprès de Sputnik. Selon lui, Mahmoud Abbas est sain et sauf; il travaille dans son bureau à Ramallah.Notre correspondant en Palestine précise qu'il s'agirait d'une confrontation entre des hommes armés et des agents des services de sécurité à Ramallah. Selon lui, le convoi d'Abbas n'était pas sur les lieux.Ces informations arrivent sur fond de l'escalade au Moyen-Orient. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza suite à une attaque massive du Hamas contre son territoire. Les échanges de frappes et le blocus imposé par Israël ont déjà fait des milliers de morts.

