https://fr.sputniknews.africa/20231107/jespere-pouvoir-recidiver-le-vainqueur-du-tour-cycliste-international-du-faso-sur-ses-projets-1063390703.html

"J'espère pouvoir récidiver": le vainqueur du Tour cycliste international du Faso sur ses projets

"J'espère pouvoir récidiver": le vainqueur du Tour cycliste international du Faso sur ses projets

Paul Daumont, champion du Tour cycliste international du Faso, confie à Sputnik Afrique envisager de doubler son titre. Content de sa performance, le sportif... 07.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-07T16:29+0100

2023-11-07T16:29+0100

2023-11-07T16:31+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

sport

cyclisme

course

ouagadougou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/08/1062640582_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b5e5838dcfd58f95f69fde52af9e9d7f.jpg

Le sportif burkinabé Paul Daumont, champion du Tour cycliste international du Faso, se prépare déjà "mentalement et physiquement" pour essayer de nouveau d'atteindre ce record, assure-t-il auprès de Sputnik Afrique.Le sportif burkinabé de 24 ans est content de sa performance: "Je pense qu'il n'y a rien que j'aurais pu mieux faire parce que j'ai atteint mes objectifs et même au-delà de mes objectifs".Cette année, le Tour cycliste international du Faso a eu lieu du 27 octobre au 5 novembre. Paul Daumont a devancé le Belge Rutger Wouters (2e place) et le Marocain Achraf Ed Doghmy (3e place). La présidence burkinabé a offert un "soutien de 10 millions de FCFA en sus des différentes primes des coureurs", selon le communiqué.Programme d’entraînementChampion du Burkina Faso sur route à plusieurs reprises, vainqueur des Tours de Côte d’Ivoire et du Bénin, il s’entraîne aux alentours d’Ouagadougou, sur les différents axes routiers, en y consacrant six jours sur sept et à peu près quatre heures par jour. Le cycliste fait part d’un manque de soutien financier en termes de matériel, de suivi médical, de stages d'entraînement.Avec le titre de champion du Tour du Faso, Paul Daumont n’envisage pas de s’arrêter:Faire venir la Russie au Tour du FasoLa 34eédition du Tour cycliste international du Faso comprenait 10 étapes en traversant les villes et les campagnes du Burkina Faso sur une distance de 1.187,6 kilomètres. 71 coureurs venus de 11 pays d’Afrique et d’Europe y ont pris part, à savoir, du Maroc, de Belgique, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Togo, du Bénin, du Niger, de Guinée et du Ghana.Le vainqueur de la 1ère édition du Tour du Faso en 1987 a été le coureur cycliste soviétique Igor Luchenko. Le champion 2023 fait part de son envie de revoir les sportifs russes dans la course:

afrique subsaharienne

burkina faso

ouagadougou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, sport, cyclisme, course, ouagadougou