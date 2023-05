Les deux cyclistes marocains portés disparus depuis plusieurs semaines retrouvés au Niger

https://fr.sputniknews.africa/20230514/les-deux-cyclistes-marocains-portes-disparus-depuis-plusieurs-semaines-retrouves-au-niger-1059253667.html

Un professeur retraité d'éducation islamique et un commerçant marocains, disparus au Burkina Faso lors d'un voyage à vélo, ont été retrouvés au Niger, selon... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Les deux cyclistes marocains portés disparus depuis plusieurs semaines à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger ont été retrouvés sains et saufs, a-t-on appris dimanche auprès de l'ambassade du Maroc à Niamey. Les deux cyclistes sont actuellement dans la capitale du Niger, Niamey, où ils subissent un examen médical, indique la même source, assurant que les éléments de l'ambassade du Royaume sont actuellement avec eux. Portés disparus depuis l'entrée au Burkina FasoLes deux hommes n'ont pas donné de nouvelles depuis leur entrée au Burkina Faso en provenance de la Côte d'Ivoire et avaient indiqué avoir pris la direction de la frontière vers le Niger. L'un des deux cyclistes avait posté une vidéo sur sa page Facebook*, le 29 mars, dans laquelle il affirmait se diriger vers le Burkina Faso dont les parties Nord-Est, sont prises depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda** et à Daesh**. L'Association des cyclistes touristiques de Souss-Massa avait alors lancé un appel sur les réseaux sociaux concernant la disparition de ces deux individus. Les cyclistes marocains Abderrahmane Serhani, 65 ans, professeur retraité d'éducation islamique, et Driss Fatihi, 37 ans, commerçant, avaient quitté le Maroc le 19 janvier. Ils ont traversé le passage d'El Guerguerate au Sud du Royaume avec leurs deux vélos vers la Mauritanie, et de là vers d'autres pays africains.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes**Organisation terroriste interdite en Russie

