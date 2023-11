https://fr.sputniknews.africa/20231106/un-sportif-burkinabe-remporte-le-tour-cycliste-international-du-faso-1063363340.html

Un sportif burkinabé remporte le Tour cycliste international du Faso

Un sportif burkinabé remporte le Tour cycliste international du Faso

Plus de 70 cyclistes venus de 11 pays d’Afrique et d’Europe ont participé à la 34e édition du Tour international du Faso. Le vainqueur est le sportif burkinabé... 06.11.2023, Sputnik Afrique

La 34e édition du Tour cycliste international du Faso s’est achevée le 5 novembre à Ouagadougou. Le sportif burkinabé Paul Daumont a remporté la course, en devançant le Belge Rutger Wouters (2e place) et le Marocain Achraf Ed Doghmy (3e place).Le Président de la Transition Ibrahim Traoré a assisté à l’arrivée de la dernière étape de la course. Un soutien de 10 millions de FCFA en sus des différentes primes des coureurs a été apporté par la présidence du pays, selon le Service d’information du gouvernement.Le sportif envisage désormais de participer à des compétitions plus prestigieuses, en Europe notamment, selon le média.Débutée le 27 octobre dernier, la course comprenait 10 étapes en traversant les villes et les campagnes du Burkina Faso sur une distance de 1.187,6 kilomètres. 71 coureurs venus de 11 pays d’Afrique et d’Europe y ont pris part, à savoir, du Maroc, de Belgique, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Togo, du Bénin, du Niger, de Guinée et du Ghana.

