Un drone russe frappe une station de communication de l'armée de Kiev – vidéo

Les forces armées russes ont détruit une station de communication utilisée par les troupes ukrainiennes à l’aide d’un drone Lancet dans le cadre de l’opération spéciale.Une vidéo, partagée par le ministère russe de la Défense ce 6 novembre, montre la scène.L'approche d’une tour de l’armée ukrainienne est filmée à partir d'une caméra embarquée du drone.Puis, le drone entre en collision avec l’objectif et une explosion se produit.Des modifications judicieusesDéveloppé par la société russe ZALA AERO (groupe Kalachnikov), le Lancet a récemment été modernisé compte tenu des suggestions livrées par les militaires au front.Il a notamment été doté d’une charge plus puissante, et plusieurs systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone: obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".L’efficacité des drones russes et en particulier celle des Lancet est reconnue, tant par les militaires ukrainiens que par les médias occidentaux.

