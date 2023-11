https://fr.sputniknews.africa/20231106/legypte-et-le-soudan-du-sud-se-penchent-sur-le-conflit-au-soudan-1063367539.html

L’Égypte et le Soudan du Sud se penchent sur le conflit au Soudan

L'Égypte et le Soudan du Sud intensifient leurs efforts en faveur d'un règlement au Soudan, a fait savoir le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le Caire... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Le règlement du conflit meurtrier au Soudan a été l’un des sujets d’une rencontre au Caire entre Abdel Fattah al-Sissi, Président de l’Égypte, et Salva Kiir, son homologue sud-soudanais.Les diverses parties soudanaises doivent "donner la priorité aux intérêts nationaux suprêmes du Soudan sur tout intérêt individuel ou intervention étrangère", a fait savoir le Président égyptien."Nous avons souligné le rôle central de l’Égypte et du Soudan du Sud dans la crise soudanaise, affirmant l’importance de ne pas le négliger dans le contexte d’initiatives ou les efforts proposés pour régler la crise", a-t-il poursuivi.Conflit entre l’armée et les paramilitairesLe Soudan reste plongé dans le chaos depuis le 15 avril, lorsque des tensions entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont explosé en conflit ouvert dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions de ce pays d'Afrique de l'Est.Au moins 5.000 personnes ont été tuées et plus de 12.000 autres blessées, selon les Nations unies. Plus de 7 millions de personnes ont fui leurs foyers, dont plus d'un million ont traversé la frontière vers les pays voisins du Soudan. Le conflit a créé la crise de déplacement la plus rapide au monde, a déploré l’Onu début octobre.

