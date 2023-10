https://fr.sputniknews.africa/20231006/soudan-le-conflit-cree-la-crise-de-deplacement-la-plus-rapide-au-monde-1062579708.html

Soudan: le conflit crée la crise de déplacement la plus rapide au monde

Soudan: le conflit crée la crise de déplacement la plus rapide au monde

La plus haute responsable de l'aide humanitaire de l'ONU au Soudan a averti le 5 octobre que le conflit dans le pays a créé "la crise de déplacement la plus... 06.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-06T08:36+0200

2023-10-06T08:36+0200

2023-10-06T08:36+0200

soudan

crise migratoire

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1a/1052338236_547:0:1052:284_1920x0_80_0_0_4f6d469ac00cd249154de81171028b42.jpg

"Les six derniers mois ont causé des souffrances indicibles au Soudan" et contraint plus de 5,4 millions de personnes à quitter leurs foyers, a déclaré Clementine Nkweta-Salami, représentante spéciale adjointe du secrétaire général et coordonnatrice résidente et humanitaire au Soudan.S'adressant aux journalistes à Genève, la responsable de l'ONU a noté qu'environ 30.000 personnes fuyaient les combats chaque jour, "certaines fuyant avec rien, d'autres qu'avec les vêtements qu'elles portaient".Et de poursuivre : "J'ai rencontré des mères au Soudan qui m'ont dit qu'elles ne savaient pas où trouver le prochain repas de leurs enfants. J'ai rencontré des familles dormant dans des abris de fortune, luttant pour trouver de la nourriture et de l'eau et incapables d'accéder aux soins de santé, leurs enfants ne sont plus scolarisés et les soutiens de famille sont sans travail".La moitié de la population soudanaise - 24,7 millions de personnes – a désormais besoin d'une aide humanitaire et d'une protection, selon la responsable de l'ONU, avant d'avertir que les conflits, les déplacements et les épidémies "menacent désormais de consumer le pays tout entier".Le Soudan a été plongé dans le chaos à la mi-avril, lorsque des tensions latentes entre l'armée les Forces de soutien rapide (FSR) ont explosé en guerre ouverte dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions de ce pays d'Afrique de l'Est.Au moins 5.000 personnes ont été tuées et plus de 12.000 autres blessées, selon les Nations unies.L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré récemment que plus de 1.200 enfants de moins de 5 ans sont morts dans neuf camps au Soudan au cours des cinq derniers mois à cause d'une combinaison mortelle de rougeole et de malnutrition.Plus de 5,2 millions de personnes ont fui leurs foyers, dont plus d'un million ont traversé la frontière vers les pays voisins du Soudan. La moitié de la population du pays, soit environ 25 millions de personnes, a besoin d'une aide humanitaire, dont environ 6,3 millions qui sont "à un pas de la famine", selon les responsables humanitaires de l'ONU.

soudan

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, crise migratoire, afrique subsaharienne