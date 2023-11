https://fr.sputniknews.africa/20231106/la-siderurgie-de-ce-pays-africain-peut-recevoir-200-millions-usd-dinvestissements-etrangers-1063371630.html

La sidérurgie de ce pays africain peut recevoir 200 millions USD d'investissements étrangers

La sidérurgie de ce pays africain peut recevoir 200 millions USD d'investissements étrangers

Le géant sidérurgique chinois China BaoWu Steel Group compte investir 200 millions de dollars dans l’industrie métallurgique de la Guinée équatoriale et étudie... 06.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-06T20:28+0100

2023-11-06T20:28+0100

2023-11-06T20:28+0100

international

afrique

afrique subsaharienne

afrique centrale

guinée équatoriale

sidérurgie

chine

investissements

métaux

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104131/86/1041318604_79:0:1233:649_1920x0_80_0_0_2be21b2e6fdc0d8c727ab7856858a5c1.jpg

Le groupe chinois China BaoWu Steel Group, premier producteur mondial d’acier basé à Shanghaï, prévoit de placer 200 millions de dollars dans la sidérurgie équato-guinéenne, a annoncé le bureau de la presse de la vice-présidence de ce pays centrafricain cité par les médias.Le groupe chinois avait exprimé sa volonté d’investir dans la transformation des métaux en Guinée équatoriale lors d’une visite du vice-Président Teodoro Nguema Obiang Mangue en Chine, en juillet. À son issue, M.Obiang Mangue a annoncé l’arrivée du président de China Baowu Steel Group à Malabo le 13 novembre, avec pour but d’approfondir les discussions sur l’implantation du groupe dans le pays, selon le bureau de la presse de la vice-présidence.Afin d’évaluer ce projet ainsi que les opportunités d’une implantation en Guinée équatoriale, la société chinoise avait sollicité des informations auprès de quatorze ministères équato-guinéens, a précisé la même source.China BaoWu Steel Group est le premier producteur mondial d’acier en termes de volume, avec une production annuelle d’environ 20 millions de tonnes. Il emploie environ 109.000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d’affaires annuel de 21,500 milliards de dollars.Nouvelle ‘Route de la soie’ africaineUne dizaine de pays d’Afrique ont des économies prometteuses pour attirer les investissements chinois d’ici 2033, selon un rapport de l’Economist Intelligence Unit. Cette entreprise britannique prédit la création d’une nouvelle Route de la soie africaine visée par la Chine et indique les pays au potentiel le plus fort sur le continent: l’Afrique du Sud, L’Égypte, le Maroc, l’Algérie, la Tanzanie, l’Angola et le Nigeria.

afrique

afrique subsaharienne

afrique centrale

guinée équatoriale

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, afrique subsaharienne, afrique centrale, guinée équatoriale, sidérurgie, chine, investissements, métaux, économie