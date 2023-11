La construction d’une usine de "fer vert" démarre dans ce pays d’Afrique, une première

https://fr.sputniknews.africa/20231105/la-construction-dune-de-fer-vert-demarre-dans-ce-pays-dafrique-une-premiere-1063347792.html

Misant sur la production industrielle de fer à zéro émission de CO2, la Namibie entend lancer la construction de sa première usine, alimentée par l’énergie... 05.11.2023, Sputnik Afrique

La Namibie s’apprête à commencer la construction d’une usine qui produira du fer avec l’utilisation d’énergie solaire et d’hydrogène dans le cadre du projet Oshivela, a annoncé la société namibienne HyIron.L’usine sera construite dans la région d'Erongo, dans l’ouest du pays, selon le journal The Namibian Sun. Première du genre dans ce pays africain, elle devra aussi devenir l’une des premières du continent, indique le Conseil namibien de promotion et de développement des investissements (NIPDB) du Bureau de la présidence, cité par le quotidien.Hydrogène vert, énergie solaire et éolienneLe projet sidérurgique Oshivela de HyIron doit démarrer le 6 novembre. Il fait également partie du programme namibien d’hydrogène vert. Fabriqué localement, l’hydrogène sera utilisé pour produire du fer spongieux (fer à réduction directe) qui servira de base pour la production de l’acier, a noté de son côté le commissaire namibien à l'hydrogène vert, James Mnyupe, cité par le média.Selon HyIron, une centrale solaire et éolienne sera construite pour fournir l'électricité nécessaire à la production d'hydrogène vert par électrolyse.Faire partie d’une stratégie internationaleL'élimination du carbone de l'industrie sidérurgique est l'un des défis les plus importants à l'échelle mondiale dans la lutte contre le changement climatique, explique le NIPDB.Selon les développeurs cités par Trends in Africa, le projet est conçu pour répondre à la demande mondiale croissante de fer, qui devrait passer de 1,9 milliard de tonnes par an actuellement, à 2,2 milliards de tonnes d'ici 2030, ce qui nécessitera une augmentation de la capacité de production de 50 millions de tonnes chaque année.Un autre pays du continent, l’Afrique du Sud, s’engage à réaliser la transition industrielle. En 2023, un atelier a été organisé par le gouvernement sud-africain pour l'élaboration d'une feuille de route nationale pour la décarbonation de l'industrie sidérurgique du pays.

