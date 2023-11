https://fr.sputniknews.africa/20231105/une-excellente-occasion-dapprendre-de-la-russie-selon-un-homme-daffaires-ethiopien-1063354408.html

"Une excellente occasion d'apprendre de la Russie", selon un homme d'affaires éthiopien

"Une excellente occasion d'apprendre de la Russie", selon un homme d'affaires éthiopien

Futur membre des BRICS, l'Éthiopie est le premier pays étranger à envoyer une délégation au salon Russia Expo 2023 qui se déroule à Moscou. Le président d'une... 05.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-05T20:54+0100

2023-11-05T20:54+0100

2023-11-05T21:18+0100

afrique subsaharienne

éthiopie

russie

international

brics

technologies

industrie

culture

commerce

coopération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102801/68/1028016830_0:273:3021:1972_1920x0_80_0_0_c154b084e1687d55d4e0e538d1ae2d45.jpg

La coopération de l'Éthiopie avec Moscou pourrait aider le pays d'Afrique de l'Est à bénéficier des avancées de la Russie en matière de technologie, d'industrie, de culture et de commerce, a déclaré ce dimanche 5 novembre à Sputnik Afrique Daniel Waktole, président de l'Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales (EPMSMA), en marge de la Russia Expo 2023.Selon M.Waktole, le salon Russia Expo, qui se tiendra dans la capitale russe jusqu’à avril 2024, est l'occasion pour l'Éthiopie de s'inspirer des progrès réalisés par la Russie dans divers domaines. Il n'a pas caché l'importance de la participation de son pays à l'EXPO.Première participation d'un pays étrangerLa délégation éthiopienne est la première d’un pays étranger à participer à cet événement prestigieux, qui met en lumière les réalisations de la Russie dans divers secteurs économiques et rassemble des exposants de toutes les régions du pays.Elle comprend des représentants de la communauté diplomatique éthiopienne en Russie et des dirigeants des principales entreprises industrielles du pays d'Afrique de l'Est.Partenariat russo-éthiopienEn ce qui concerne les relations russo-éthiopiennes dans le secteur industriel, M.Waktole a souligné la longue histoire de celles-ci entre les deux pays et la nécessité de la développer davantage. Pour l'homme d'affaires, le secteur industriel éthiopien n'en est qu'à ses débuts, ce qui rend les contributions potentielles de la Russie très importantes.Le chef de l'EPMSMA a reconnu la nécessité d'une collaboration dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la technologie, les technologies de l'information et les produits pharmaceutiques. Selon lui, le secteur pharmaceutique éthiopien représente potentiellement un marché important de plus de 120 millions de personnes. Il estime que les entreprises russes qui investissent en Éthiopie peuvent grandement bénéficier de ce potentiel inexploité, non seulement en Éthiopie, mais aussi sur l'ensemble du continent africain.Impact positif suite à l'adhésion aux BRICSCommentant l'adhésion de l'Éthiopie à l'alliance élargie des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud plus six autres membres dont l’Éthiopie à partir de 2024), M.Waktole s'est montré optimiste quant à l'impact positif que cela aurait sur le développement général de son pays.En août, à l'issue du 15e sommet historique des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, deux pays africains, notamment l'Éthiopie et l'Égypte, ont été admis à devenir membres à part entière dans le groupe des cinq.L'exposition internationale Russia Expo 2023 s’est ouverte à Moscou. Elle réunit des exposants de toutes les régions russes, des autorités, des entreprises, des représentants étrangers et des organisations publiques, afin de présenter et d'observer les réalisations importantes du pays dans divers secteurs économiques. Cet événement grandiose se poursuivra jusqu'au 12 avril 2024, offrant une plateforme pour mettre en lumière les réalisations significatives de la nation dans divers secteurs économiques.

afrique subsaharienne

éthiopie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, éthiopie, russie, international, brics, technologies, industrie, culture, commerce, coopération, opinion, russia expo 2023