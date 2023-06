Danses folkloriques et expo à l’ambassade russe en Éthiopie pour la Journée de la Russie - images

https://fr.sputniknews.africa/20230612/danses-folkloriques-et-expo-a-lambassade-russe-en-ethiopie-pour-la-journee-de-la-russie---images-1059860003.html

12.06.2023

La Journée de la Russie étant célébrée le 12 juin, à ce titre, l’ambassade de Russie en Éthiopie a tenu une réception d'État quelques jours avant la date.Des danses et des chansons folkloriques russes ont été interprétées par le groupe de l'école auprès de la mission diplomatique russe à Addis-Abeba.De surcroît, l’occasion permettait de marquer également le 125e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l’Éthiopie. Une exposition de photos consacrée à cet événement a été présentée aux participants.L'ambassadeur russe en Éthiopie, Evgueni Terekhine, et Zenebe Kebede, directeur général du département Europe et Amérique du ministère éthiopien des Affaires étrangères, ont adressé un discours de bienvenue aux invités.La langue de Pouchkine célébrée en ÉthiopieQuelques jours plus tôt, Addis-Abeba avait accueilli un autre événement concernant la Russie. Dans le quartier général de la Commission économique pour l’Afrique de l’Onu, un concert et une exposition ont eu lieu à l’occasion de la Journée de la langue russe, célébrée annuellement le 6 juin, le jour de l’anniversaire du poète russe Alexandre Pouchkine.Le créateur de la langue russe littéraire moderne a des origines africaines. Selon une des versions principales, l’Abyssinie (l’Éthiopie contemporaine) a été le lieu de naissance de l’un de ses ancêtres.

