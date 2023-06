https://fr.sputniknews.africa/20230609/voici-les-boissons-les-plus-populaires-dans-cinq-pays-africains-1059822066.html

Voici les boissons les plus populaires dans cinq pays africains

Voici les boissons les plus populaires dans cinq pays africains

Le site de statistiques World of Statistics a listé les boissons les plus populaires dans 66 pays du monde. Sa liste comprend entre autres cinq pays d’Afrique. 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T20:05+0200

2023-06-09T20:05+0200

2023-06-09T20:05+0200

afrique

boisson

boissons alcoolisées

algérie

égypte

nigeria

éthiopie

ghana

popularité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/1e/1044504520_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4d5bd8cf4b501d014bc5084c1aaa37a9.jpg

Le café, le thé, mais aussi diverses boissons traditionnelles africaines figurent dans un classement des breuvages les plus populaires dans différentes contrées établi par le site World of Statistics qui présente des données sur 66 pays dont cinq africains.En Algérie, le café et le thé sont les plus populaires. Plus qu’une simple boisson, ils y sont un rituel, un moment de partage et de convivialité. Il s’agit de traditions profondément enracinées dans la culture algérienne, transmises de génération en génération.En Égypte, c’est le thé noir et le jus de canne à sucre qui sont en tête.Les habitants d’Éthiopie semblent adorer le café.Au Nigeria, la boisson la plus prisée est l’akpeteshie, selon World of Statistics. Elle est faite à base de vin de palme ou de canne à sucre fermenté. Toutefois, il faut préciser que le nom d’akpeteshie est surtout utilisé au Ghana, qui ne figure pas dans la liste de World of Statistics, alors qu’au Nigeria, cette préparation s’appelle Ogogoro. En Côte d'Ivoire, une boisson quasiment similaire est dénommée koutoukou. On la trouve aussi au Bénin et au Togo sous le nom de sodabi.En Afrique du Sud, c’est la bière, le springbokkie, un cocktail populaire qui tire son appellation de l’équipe nationale de rugby, les Springboks, et le Boeber qui sont les plus populaires, d’après le site. Le boeber est une boisson traditionnelle sucrée au lait du Cap-Malaisien, faite de vermicelles, de sagou, de sucre et aromatisée à la cardamome, à la cannelle et à l’eau de rose.

afrique

algérie

égypte

nigeria

éthiopie

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, boisson, boissons alcoolisées, algérie, égypte, nigeria, éthiopie, ghana, popularité