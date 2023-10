https://fr.sputniknews.africa/20231016/en-ethiopie-il-est-desormais-possible-de-commander-un-taxi-a-la-russe-1062828340.html

En Éthiopie, il est désormais possible de commander un taxi "à la russe"

Après s'être implanté dans plusieurs autres pays africains, le service de taxi Yango arrive en Éthiopie. Il n'est cependant disponible pour l'instant qu'à... 16.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-16T08:56+0200

Le service pour commander un taxi Yango, qui appartient à 59,3% à Yandex, le "Google russe", et à 36,6% à Uber, est désormais accessible en Éthiopie.Pour l'instant, on ne peut commander un taxi que dans la capitale, Addis-Abeba. Le lancement du service a été annoncé le 4 octobre sur les réseaux sociaux de Yango. La carte de l'application montre les voitures disponibles dans les parages.En Afrique, ce service de taxi fonctionne en Angola, au Congo, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Sénégal, en Zambie et en Algérie, selon le site officiel de Yango. Comment cela marcheEn utilisant l'application pour la première fois, l’utilisateur crée un compte à l'aide de son numéro de téléphone. Pour commander un taxi, il faut aussi indiquer son adresse de destination, son mode de paiement et des options complémentaires comme la présence d’un siège auto. Le service localise les véhicules qui peuvent arriver le plus vite et passe les commandes aux conducteurs dont les voitures répondent aux demandes du client. Le paiement peut être effectué par carte de crédit, en espèces, via Google Pay et Apple Pay, si disponibles dans le pays concerné.Yango utilise des technologies développées par sa société mère pour calculer l’heure d’arrivée d’un véhicule et le coût du trajet. Elles prennent en compte le trafic sur les routes. Le prix peut augmenter en cas de forte demande. Dans la plupart des pays, les clients connaissent le prix de leur course à l'avance, qui ne change pas durant le trajet.

