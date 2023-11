https://fr.sputniknews.africa/20231105/un-tresor-romain-dune-valeur-record-decouvert-dans-la-mer-pres-de-la-sardaigne---video-1063329469.html

Un trésor romain d’une valeur record découvert dans la mer près de la Sardaigne - vidéo

Un trésor romain d’une valeur record découvert dans la mer près de la Sardaigne - vidéo

Un dépôt de follis, monnaies romaines, datant de la première moitié du IVe siècle après J.-C., a été retrouvé submergé au large de la Sardaigne, en Italie. Il... 05.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-05T09:11+0100

2023-11-05T09:11+0100

2023-11-05T09:11+0100

international

italie

monnaie

découverte

sardaigne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/05/1063329291_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_64d68188aee47a3e91735b52801f7171.jpg

Une équipe d’archéologues italiens a découvert un énorme trésor de pièces de monnaie romaines, baptisées follis, en mer au large de la côte nord-est de la Sardaigne, près de la municipalité d'Arzachena. C'est ce qu'a annoncé le ministère italien de la Culture le 4 novembre.Selon les premières estimations, le fond marin recelait entre 30.000 et 50.000 pièces de bronze datant du début du IVe siècle de notre ère. Un nombre qui peut être considéré comme record.En plus de cet argent, les experts ont trouvé sur le site de la découverte des morceaux d'amphores de production africaine et orientale, mais dans un volume plus petit.D’après l’instance, la trouvaille a été signalée aux archéologues par une personne qui avait remarqué des objets métalliques à une faible profondeur, près du rivage, lors d'une plongée.L’origine de la découverteLe type de frappe permet de les attribuer à la période comprise entre 324 et 340 après J.-C.De plus, les follis retrouvés proviennent de presque tous les hôtels des monnaies de l'Empire en activité à cette époque, à l'exception d'Antioche, d'Alexandrie et de Carthage.L’instance a noté qu’elle restaurerait les artefacts et les confierait ensuite à l’étude afin d’approfondir les connaissances de l’humanité sur le contexte historique dans lequel les follis ont été créés et utilisés.

italie

sardaigne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, italie, monnaie, découverte, sardaigne