Les États-Unis auraient conseillé à Israël d'utiliser des bombes plus petites à Gaza

Depuis le début des opérations terrestres dans la bande de Gaza, Tsahal a réalisé plus de 2.500 frappes sur des cibles du Hamas. Afin de minimiser les pertes... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Des responsables américains ont présenté en privé plusieurs mesures à Israël pour réduire le nombre de victimes civiles dans la bande de Gaza, rapporte le New York Times en se référant à des sources anonymes.D’après des responsables américains cités par le New York Times, il y a eu "un certain nombre de conversations au cours desquelles ils avaient conseillé à leurs homologues israéliens d’adopter une approche plus délibérée dans leurs opérations".En outre, ces mêmes sources ont noté qu’Israël aurait pu réduire le nombre de victimes civiles dans la bande de Gaza s'il avait "amélioré ses méthodes pour cibler les dirigeants du Hamas", recueilli davantage de renseignements sur les réseaux de commandement et de contrôle du Hamas avant de frapper. De plus, il pourrait utiliser des bombes plus petites pour détruire le réseau de tunnels et employait ses forces terrestres pour séparer les centres de population civile des endroits où les militants sont concentrés.Environ 2.500 frappes contre GazaDepuis le début des opérations terrestres dans la bande de Gaza, Tsahal a réalisé plus de 2.500 frappes sur des cibles du Hamas, comme l’a annoncé l’armée israélienne sur Telegram ce 5 novembre.En particulier, les forces de l’État hébreu ont bombardé une base militaire du Hamas dans la nuit.Opérations israéliennes dans l’enclaveDans la soirée du 27 octobre, le mouvement palestinien a fait état de violents combats entre ses membres et l’armée israélienne dans la bande de Gaza.Pour sa part, Israël a assuré avoir frappé, au cours de la nuit du 27 au 28 octobre, 150 cibles souterraines dans le nord du territoire et annoncé "étendre ses opérations terrestres" dans la zone. Cette vaste campagne de représailles dans l’enclave se produit en réaction à l'attaque inédite du Hamas du 7 octobre dernier.Depuis le début du conflit, il y a près d'un mois, 9.488 personnes, principalement des civils, dont 3.900 enfants, ont été tuées, selon le bilan du gouvernement palestinien.

