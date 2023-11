https://fr.sputniknews.africa/20231105/des-chercheurs-russes-meneront-une-experience-sur-la-creation-de-la-vie-sur-la-lune-1063345864.html

Des chercheurs russes mèneront une expérience sur la création de la vie sur la Lune

Des chercheurs russes essayeront de simuler la naissance de la vie sur Terre lors d'une expérience prévue à bord du satellite biologique Bion-M2 qui sera mis en orbite en 2024. Au cours de l'expérience, ils établiront si des acides aminés, des acides carboxyliques, des bases nucléiques et des sucres pourraient se former dans l'espace. C’est ce qu’a déclaré à Sputnik le chef du laboratoire d'écologie microbienne humaine de l'Institut des problèmes biomédicaux de l'Académie des sciences de Russie, Viatcheslav Ilyine.Selon lui, ils prévoient de tester l’une des hypothèses selon lesquelles les organismes vivants sur Terre sont apparus à partir d'acides aminés et d'autres organismes protozoaires.Lors de l'expérience, les scientifiques ont l'intention d'établir la possibilité de former des composés complexes dans l'espace ouvert et de comparer les données obtenues avec les résultats des essais précédents.Selon l'une des hypothèses les plus courantes sur l'apparition de la vie sur Terre, les acides aminés et autres composés organiques les plus simples sont des "briques" à partir desquelles des organismes vivants sont apparus.L'institut unifié de recherches nucléaires, qui effectuera ce test, a déjà réalisé des essais dans lesquels le formamide (amide d'acide formique) était bombardé de particules lourdes. En conséquence, différents types de matières organiques sont apparus.Une imitation de la LuneQui plus est, l'Institut de géochimie et de chimie analytique Vernadski fournira un matériau simulant le sol lunaire. Cela permettra de voir comment de tels processus se dérouleraient sur le satellite naturel de la Terre.

