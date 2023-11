https://fr.sputniknews.africa/20231105/ces-deux-pays-africains-privatisent-les-podiums-du-marathon-de-new-york-1063354865.html

Ces deux pays africains privatisent les podiums du marathon de New York

C'est ce que l'on pourrait appeler des podiums 100% africains. En effet, des athlètes kényans et éthiopiens ont dominé les épreuves hommes et femmes au... 05.11.2023, Sputnik Afrique

L'athlète éthiopien Tamirat Tola a remporté le 5 novembre le 52e marathon de New York, établissant un nouveau record de la compétition (en 2 heures 4 minutes 58 secondes), dans la catégorie masculine, a relaté le site officiel du TCS New York City Marathon.Avec ce record, le champion du monde éthiopien de 2022 devient ainsi le premier dans l'histoire du marathon de New York à avoir réussi à parcourir la distance en moins de 2 heures et 5 minutes. Le Kényan Albert Korir (2h 6’57) a pris la deuxième place, tandis qu'un autre Éthiopien, Shura Kitata (2h 7’11) s’est classé troisième.L'Afrique au sommetChez les femmes, la Kényane Helen Obiri est arrivée première en 2 heures 27 minutes et 23 secondes.L'Éthiopienne Letesenbet Gidey a pris la 2e place (2h 27’29) et la Kényane Sharon Lokedi a terminé troisième (2h 27’33) à 4 secondes d'une 2e place ex aequo. Cinq autres sportives africaines ont terminé parmi les dix premières, selon un classement publié par le site NBC Sports.Ainsi, les podiums des deux épreuves new-yorkaises ont été kényano-éthiopiens.

