Une Éthiopienne bat le record du monde du marathon féminin

L'Éthiopienne Tigst Assefa a battu, dimanche matin, le record du monde du marathon féminin à Berlin, en 2h11:53. 24.09.2023, Sputnik Afrique

Avec ce chrono, l'Ethiopienne a pulvérisé l'ancien record du monde détenu par la Kényane Brigid Kosgei de plus de deux minutes (2h14:04). Assefa, 26 ans, devient ainsi la première athlète sous les 2h12 au marathon féminin, et signe à Berlin sa deuxième victoire consécutive, après son succès l'année dernière avec un chrono 2h15:37. Spécialiste de 800 mètres au début de sa carrière (5e de sa série aux Jeux olympiques de Rio en 2016, record personnel à 1:59.24 à Lausanne début juillet 2014), Tigst est passée sur les courses sur route dès 2018, d'abord sur 10 km, puis sur semi-marathon et marathon. Dimanche, elle a parcouru les derniers kilomètres de la course presque à la même allure que le Kényan Eliud Kipchoge, détenteur du record du monde masculin (2h01:09) et vainqueur pour la cinquième fois du marathon de Berlin.

