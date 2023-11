https://fr.sputniknews.africa/20231104/pour-la-premiere-fois-de-lhistoire-moscou--devance-ses-concurrents-en-matiere-darmes-nucleaires-1063309212.html

"Pour la première fois de l’histoire", Moscou devance ses concurrents en matière d’armes nucléaires

"Pour la première fois de l’histoire", Moscou devance ses concurrents en matière d’armes nucléaires

La Russie possède des armes qui garantiront sa sécurité pour les années à venir, selon le secrétaire du Conseil de sécurité russe.

La réalisation de la Stratégie de sécurité nationale a contribué à conserver la stabilité au sein de la société et à accroître le potentiel économique, politique, militaire et spirituel du pays, estime le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev.Ces redoutables missiles hypersoniques russesIl suffit, en effet, de mentionner les missiles Kinjal, les planeurs Avangard et les missiles de croisière Zircon, ou le plus récent missile de l’arsenal stratégique de la Russie, le Sarmat, pour lui donner raison.Le Kinjal est l'une des nouvelles armes à capacité nucléaire dévoilées par Vladimir Poutine dans un discours aux législateurs en mars 2018. En service depuis décembre 2017, le Kinjal a subi de nombreux essais en vol et au combat. C’est le premier système de missile hypersonique au monde à être opérationnel.Transportant une ogive nucléaire ou conventionnelle à une vitesse de 10 Mach (près de 12.000 km/h) et à une distance de 3.000 kilomètres, il est capable de frapper des centres de commandement, y compris souterrains, des bases aériennes et des systèmes de défense antiaérienne et antimissile.L’Avangard présenté par le Président russe dans le même discours de 2018 est un planeur hypersonique qui peut équiper les missiles balistiques intercontinentaux RS-28 Sarmat et R-36 à ogives mirvées. L’engin a une puissance explosive comprise entre 0,8 et 2 mégatonnes lorsqu’il est armé d’une charge utile nucléaire.Quant au Zircon, ce missile de croisière furtif capable d'accélérer jusqu'à Mach 9 représente un risque particulier pour les porte-avions qui ont permis aux États-Unis de projeter sa puissance autour du globe au cours des dernières décennies.

