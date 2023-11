https://fr.sputniknews.africa/20231102/les-raisons-de-la-percee-des-armements-russes-face-aux-occidentaux-selon-un-expert-francais-1063268570.html

Les raisons de la percée des armements russes face aux occidentaux, selon un expert français

Les raisons de la percée des armements russes face aux occidentaux, selon un expert français

Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS (devenu Airbus Group), évoque auprès de L’Afrique en marche les raisons de l’effondrement en... 02.11.2023, Sputnik Afrique

Les raisons de la percée des armements russes face aux occidentaux, selon un expert français Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS (devenu Airbus Group), évoque auprès de L’Afrique en marche les raisons de l’effondrement en performance et en quantité de production de l’armement occidental face aux équipements russes et chinois. «Ces deux derniers pays ont un système éducatif extrêmement solide», selon lui.

"Contrairement à ce qui est répété sans relâche et sans l’effort de recul et de réflexion par les médias et les experts de plateaux occidentaux, la confrontation entre l’armée russe et l’armée ukrainienne, soutenue par les Occidentaux et l’Otan, a montré que l’armement occidental, aussi bien en terme de qualité et de performance que de quantité de production, était bien inférieur à l’armement russe", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste.La seconde tient, selon lui, "au fait que l’Occident, qui était avancé en électronique et en informatique par rapport à l’Union soviétique, a encore poussé à l’extrême cet avantage, provoquant l’effondrement du niveau de connaissance dans les sciences fondamentales [physique, chimie et mathématiques, ndlr] des ingénieurs et des chercheurs, devenus par la force des choses juste de bons opérateurs maîtrisant les divers outils informatiques".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

