Trois canons US, deux avions et près de 1.000 soldats: ce que Kiev a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, les forces russes ont repoussé deux attaques ukrainiennes, éliminant près de 1.040 soldats, selon la Défense russe. 01.11.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont intercepté huit projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan, ainsi qu’une bombe guidée JDAM produite par les États-Unis, rapporte le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien du 1er novembre.Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu deux Su-27 de Kiev. 48 drones ont été détruits.L’aviation d’appui, des drones, des missiles et l’artillerie russes ont ciblé la force vive et du matériel dans 129 régions.Deux postes de commandement et des dépôts d’armements ont été également anéantis.Pertes de Kiev sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en février 2022, les forces armées russes ont détruit 520 avions, 254 hélicoptères, 8.512 drones, 441 systèmes antiaériens, 13.089 chars et autres blindés, 1.172 systèmes de lance-roquettes multiples, 6.941 pièces d’artillerie et mortiers, ainsi que 14.865 automobiles militaires spéciales.

