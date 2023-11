https://fr.sputniknews.africa/20231102/laboratoires-biologiques-us-les-africains-nont-acces-qua-des-zones-bien-determinees-1063256636.html

Laboratoires biologiques US: "Les Africains n’ont accès qu’à des zones bien déterminées"

Moscou est préoccupé par le fait que les États-Unis puissent étendre le réseau de leurs laboratoires biologiques en Afrique, selon l’ambassadeur itinérant du... 02.11.2023, Sputnik Afrique

Le déploiement d’un vaste réseau de laboratoires biologiques des États-Unis en Afrique suscite la préoccupation de Moscou, d’autant plus que les pays africains n’ont pas d’accès au contrôle des études menées sur leur territoire, affirme Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.Des laboratoires non contrôlésIl a signalé que les Africains n’avaient pas d’accès à de nombreux laboratoires.Le général Igor Kirillov, commandant des troupes russes de défense radiologique, chimique et biologique, avait précédemment signalé que les États-Unis déployaient leurs recherches biologiques à double usage en Afrique. Selon lui, cette activité était menée en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Cameroun, en Ouganda et en République sud-africaine.

