https://fr.sputniknews.africa/20230718/defense-russe-le-pentagone-voulait-tester-des-medicaments-non-homologues-en-afrique-1060612397.html

Défense russe: le Pentagone voulait tester des médicaments non homologués en Afrique

Défense russe: le Pentagone voulait tester des médicaments non homologués en Afrique

Défense russe: le Pentagone voulait tester des médicaments non homologués en Afrique 18.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-18T14:24+0200

2023-07-18T14:24+0200

2023-07-18T14:42+0200

international

afrique

pentagone

russie

médicaments

ministère russe de la défense

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1b/1045140172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835e320d52763fe920956df2a6a0d8c0.jpg

Le Pentagone, via ses laboratoires accrédités, planifiait de tester des médicaments non homologués sur la population africaine, a annoncé ce mardi 18 juillet Igor Kirillov, responsable des Forces russes de protection chimique et biologique, citant des documents découverts en Ukraine.

afrique

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, pentagone, russie, médicaments, ministère russe de la défense, états-unis