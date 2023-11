https://fr.sputniknews.africa/20231101/le-yemen-sengage-a-poursuivre-ses-attaques-contre-israel-1063242627.html

Le Yémen "s’engage à poursuivre ses attaques contre Israël"

Un deuxième front s'ouvre contre Israël. Le Yémen a officiellement déclaré la guerre, en "s’engageant à poursuivre ses attaques contre Israël avec des missiles... 01.11.2023, Sputnik Afrique

"Par sentiment de responsabilité religieuse, morale, humanitaire et nationale, le Yémen a décidé de venir en aide à la population de la bande de Gaza", a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Saree.Il a qualifié la Palestine d’axe "autour duquel tout, du Yémen à l’Arabie Saoudite et d’autres pays, doit s’unir, laissant derrière lui les différences".Son communiqué affirme qu'une "salve de missiles balistiques et plusieurs drones" ont été tirés mardi, la troisième attaque du genre depuis la reprise des affrontements entre la bande de Gaza et Israël.Réaction israélienneL'armée israélienne estime que l'entrée du Yémen dans le conflit a été provoquée par l'Iran.Face à plusieurs attaques de missiles balistiques et de drones, Israël a en outre annoncé déployer un bateau lance-missiles en mer Rouge.Il n’y a eu pour l’instant aucune réaction officielle de la part des États-Unis.

