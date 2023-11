https://fr.sputniknews.africa/20231101/je-mincline-devant-les-victimes-le-president-allemand-demande-pardon-a-ce-pays-africain-1063255115.html

"Je m’incline devant les victimes": le Président allemand demande pardon à ce pays africain

"Je m’incline devant les victimes": le Président allemand demande pardon à ce pays africain

Le Président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a présenté des excuses pour le passé colonial de son pays, lors d’une visite en Tanzanie. Il a promis de... 01.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-01T20:25+0100

2023-11-01T20:25+0100

2023-11-01T20:25+0100

afrique subsaharienne

tanzanie

colonisation

allemagne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/01/1063253185_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e0a190095f8f393c8c32430f4b8e709f.jpg

En déplacement en Tanzanie, le Président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a demandé pardon pour les crimes commis durant la colonisation allemande du pays. Le dirigeant a exprimé sa "honte", au cours d’une visite au musée consacré au soulèvement du peuple Maji-Maji.La colonisation allemande avait débouché sur la création de l’Afrique orientale allemande en 1885. Une colonie comprenant le Rwanda, le Burundi et une partie de la Tanzanie. La rébellion des Maji-Maji entre 1905 et 1907 ainsi que sa répression ont fait plus de 200.000 morts.Restitutions d’un crâneLe Président allemand a en outre rencontré les descendants du chef Songea Mbano, l’un des héros de la résistance à la colonisation. Le dirigeant occidental a salué le combat de cet homme, assurant qu’il ferait son possible pour que ses restes soient identifiés, en particulier son crâne qui a pu être ramené en Allemagne.Le Président allemand a souligné que son pays travaillait aussi au rapatriement des biens culturels et restes humains, lors d'une conférence de presse avec son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan.En 2021, Berlin avait déjà restitué à la Namibie, colonisée de 1884 à 1915, des ossements des membres des tribus Herero et Nama. À cette occasion, l’Allemagne avait reconnu avoir perpétré un génocide dans le pays.

afrique subsaharienne

tanzanie

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tanzanie, colonisation, allemagne